Neonata rapita a Cosenza. La folla applaude il ritorno di Sofia al Sacro Cuore VIDEO

Un’ambulanza è arrivata alla clinica Sacro Cuore per prendere una culla termica per andare a prendere la neonata di un giorno sequestrata nel tardo pomeriggio dalla struttura e ritrovata dopo poche ore dalla Squadra mobile che ha fermato i rapitori. Uno dei poliziotti, dopo avere preso in braccio la piccola, ha telefonato ai genitori per tranquillizzarli e dire loro che la figlia sta bene.

E’ stata riportata in clinica per farla vedere ai genitori, la neonata sequestrata oggi e ritrovata dopo alcune ore dalla polizia. All’arrivo dell’ambulanza alla struttura, dalla folla è partito un lungo applauso e cori per la piccolina. La piccola è scesa dall’ambulanza in braccio ad un poliziotto, probabilmente della Squadra mobile, ed è stata portata all’interno per farla ricongiungere ai genitori. Dopo pochi minuti, lo stesso agente ha riportato la bimba sull'ambulanza che è partita alla volta dell’ospedale dove, presumibilmente, la neonata sarà sottoposta a controlli per verificarne le condizioni ed accertare che non abbia subito alcun problema.