Cosenza, viabilità precaria e immondizia ferma

Scarsa manutenzione sulle strade con buche e avvallamenti rimasti dopo che alcune ditte hanno effettuato lavori di vario genere, rifiuti raccolti a distanza di giorni che giacciono in alcuni angoli tra cui la rampa che porta alla Cappella di San Michele Arcangelo, l’Auditorium di piazza Bilotto con danni ad una porta in vetro, la strada che porta al campo sportivo di Donnici (il terreno è ritenuto tra i migliori dell’area urbana) completamente dissestata che nelle giornate di pioggia forte si trasforma in un percorso di guerra a stento superato con i loro mezzi dai genitori degli atleti della locale Polisportiva. Su questi e altri problemi il consigliere di opposizione a Palazzo dei Bruzi, Alfredo Dodaro, bussa da tempo alla porta di Palazzo dei Bruzi nel tentativo di vederne risolto almeno qualcuno.

Le perdite idriche per fortuna in questa frazione sono andate, man mano a diminuire (ma quanto sudore....), rimangono però in piedi altre situazioni di criticità che arrecano disagi alla popolazione, parte della quale, nella zona di Donnici che va verso Piano Lago, attende da oltre un decennio che si concretizzi il progetto di realizzazione delle fogne (sulle mappe della Kratos è tutto certificato, ma di lavori neanche a parlarne). Dodaro sta segnalando i disservizi nella raccolta dei rifiuti esattamente lungo corso dei Bruzi. E poi la rottura di una vetrata alla porta d’ingresso dell’auditorium, oltre alla scarsa pulizia sotto la piazzetta, con cumuli di erba tagliata da settimane, rimasti lì in attesa che qualcuno li raccolga.