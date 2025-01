Neonata rapita e ritrovata a Cosenza, gli agenti: "Per una sera Sofia è stata anche la figlia della Polizia”

La vicenda si è svolta in poche ore, ma ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Subito dopo il rapimento, gli investigatori della Questura di Cosenza si sono attivati senza sosta, mettendo in campo tutte le risorse necessarie per rintracciare la piccola. Grazie alla loro professionalità e alla rapidità delle operazioni, la bambina è stata salvata e restituita alla sua famiglia in sole tre ore. “Per una sera, Sofia è stata anche la figlia della Polizia di Stato”, hanno commentato commossi gli agenti coinvolti.

La storia di Sofia ha suscitato un grande moto di solidarietà e gratitudine verso le forze dell’ordine, che ancora una volta hanno dimostrato di essere un punto di riferimento per la sicurezza e la protezione dei cittadini. In un momento così delicato, il ritorno di Sofia alla sua famiglia rappresenta una vittoria non solo per i suoi genitori, ma per tutta la comunità.