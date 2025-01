Arrestati per maltrattamenti e minacce contro le donne: ancora due storie di violenza da Lattarico e Verbicaro

Ancora minacce e violenze tra le mura domestiche. È quanto accaduto nel piccolo comune di Lattarico la sera del 26 gennaio 2025 quando un uomo, al culmine di un litigio, si è scagliato contro la giovane moglie procurandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. La donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri chiamando il 112 perché stanca delle vessazioni del marito. I militari della locale Stazione, raggiunta l’abitazione della vittima, l'hanno trovata in uno stato di agitazione tale da far subito intuire cosa stesse vivendo; raccolta la denuncia, il marito 32enne è stato quindi arrestato per i maltrattamenti commessi in danno della moglie e sottoposto ai domiciliari.

A Verbicaro è stato invece arrestato in flagranza di reato un 53enne, già sottoposto alle misure cautelari del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, divieto di comunicare con la parte offesa e del divieto di dimora nel comune. L’uomo, il 28 novembre 2024, era stato destinatario di ordinanza applicativa di tali misure cautelari a seguito di una denuncia - querela presentata ai carabinieri dalla sua ex compagna, una 51enne del posto. In quella circostanza la donna aveva riferito di essere ormai da diversi mesi vittima di ripetute e continue minacce e molestie, anche telefoniche, da parte del suo ex compagno per questioni di gelosia, non avendo quest’ultimo accettato il termine della loro relazione. Le attività di indagine, coordinate dalla Procura di Paola, avevano fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto che, in una circostanza, si sarebbe anche appostato sotto casa della donna suonando insistentemente al citofono per un’intera notte.