Il bimbo di 3 anni ricoverato a Cosenza, presunti maltrattamenti anche sul fratellino. "Allontanamento urgente" per madre e nonna

Anche il fratellino di appena due anni di Francesco (il nome è di fantasia) che di anni ne ha 3 ed è ricoverato a Cosenza dal 25 gennaio per presunti maltrattamenti, è finito stanotte in ospedale . Il 118, dopo averlo portato al Pronto soccorso del “San Francesco”, lo ha trasferito a Cosenza.

Le due donne sono indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti bimbo e del fratello più piccolo. Non potranno avvicinarsi ai minori che sono ricoverati e monitorati dai medici dell’ospedale con l’attivazione dei servizi sociali. Nessuno dei due piccoli è in pericolo di vita.