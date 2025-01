Paola, il bimbo di 3 anni ricoverato a Cosenza. Referti medici e testimonianze all’esame degli investigatori

La Procura di Paola ha aperto un fascicolo di indagine sul caso del bambino ricoverato a Cosenza. Il piccolo che ha tre anni e mezzo potrebbe essere stato maltrattato. Il condizionale rimane d’obbligo. Al momento nell’inchiesta non vi sono persone iscritte nel registro degli indagati. Per competenza territoriale il fatto è seguito dai carabinieri della Compagnia di Paola agli ordini del comandante Marco Pedullà.

Si stanno acquisendo i referti medici e le testimonianze dei sanitari che hanno avuto in cura il bambino. Alcuni specialisti hanno spiegato alle forze dell’ordine che alcuni traumi non sarebbero compatibili con quanto hanno riferito i congiunti al personale ospedaliero.

Il caso non è passato affatto in secondo piano in città e nello stesso Municipio. I Servizi sociali dell’ente seguono con attenzione le varie situazioni di disagio familiare che sono presenti sul territorio.