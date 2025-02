Emergenza abitativa a Cosenza, l'appello di ‘Prendocasa’: “Monsignor Checchinato, faccia qualcosa”

Migliaia di persone e famiglie si trovano oggi in una condizione di vulnerabilità, impossibilitate a sostenere gli affitti o a trovare soluzioni abitative dignitose. Giovani che non riescono a emanciparsi, lavoratori precari, famiglie in difficoltà: sono questi i volti di una crisi che, secondo il gruppo, viene ignorata dalle istituzioni locali. Speculazione edilizia, assenza di politiche pubbliche adeguate e indifferenza della politica istituzionale stanno trasformando la casa in un lusso per pochi, invece che in un diritto garantito.

Un appello per unire le forze

Nel loro documento, i membri di Prendocasa Cosenza si rivolgono alle autorità religiose non solo come guida spirituale, ma come punto di riferimento morale e sociale per la comunità. "Conosciamo la sua storia e il suo impegno a fianco degli ultimi", scrivono, sottolineando la necessità di costruire soluzioni concrete insieme.

Da anni, il gruppo avanza proposte per affrontare il problema, ma lamenta una scarsa attenzione da parte delle amministrazioni, passate e presenti. "Confidiamo che almeno Lei possa dare vera udienza alla nostra lotta", concludono, chiedendo un incontro per unire le forze a favore di chi oggi non ha una casa, ma soprattutto di chi ha diritto a viverla con dignità.