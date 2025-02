Fratellini ricoverati a Paola, mamma e nonna: "Non li abbiamo mai picchiati. Sono caduti giocando"

"Non abbiamo mai picchiato i bambini. Ci sono tante cose inventate e ingigantite dai dottori dell’ospedale". Lo hanno detto, intervistate a «Pomeriggio cinque», la mamma e la nonna dei bambini di due e quattro anni indagate per presunti maltrattamenti sui piccoli e per le quali l'autorità giudiziaria ha disposto l’allontanamento dalle persone offese.

"L'ultima volta che ho visto mio figlio - ha detto la mamma - ero in ospedale con lui ed all’improvviso sono venuti a togliermelo dalle braccia. E nello stesso momento hanno tolto a mia madre il più piccolo, che era a casa. E da quel momento non li ho più né sentiti e visti. La verità é che i bambini sono stati vittime di cadute accidentali giocando. E noi ci batteremo fino all’ultimo affinché venga fuori la verità perché non posso perdere i miei figli in questo modo. Il mio compagno, quando abbiamo iniziato a frequentarci, sapeva benissimo che io avevo due bambini. Lui li ama e li rispetta più di quanto ama me e più di quanto ha sempre fatto il padre naturale».