L'ex ministra Lamorgese parla agli studenti dello Scorza a Cosenza: “Prevenzione è una necessità ineluttabile”

Si è svolto stamattina alle ore 1o, presso l’Aula Magna del Liceo scientifico Scorza di Cosenza l’incontro-convegno con Luciana Lamorgese, ex Ministra dell'Interno, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana,Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Luciana Lamorgese è stata accolta da Rosanna Rizzo, dirigente scolastico dello Scorza, dagli studenti del triennio del Liceo cosentino e dei rappresentanti delle forze dell’ordine territoriale.

“La prevenzione non può che rappresentare una necessità ineluttabile, le politiche di sicurezza democratiche non possono mettere da parte il pluralismo” ha sottolineato Luciana Lamorgese nel corso del suo intervento che si inserisce all’interno del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali (Peses), promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. “Come ha riconosciuto la Corte costituzionale la tutele dei diritti non può essere frazionata ma deve essere sistematica: il giudizio dei bilanciamenti dei diritti e’ fondamentale “ ha aggiunto l’ex Ministra dell’Interno “ ; bisogna sviluppare la politica della condivisione, una cittadinanza attiva, il difficile bilanciamento tra i due poli della libertà e della sicurezza .

Nell’Aula Magna dello Scorza gremita di giovani si è parlato anche di Costituzione e dei valori della cittadinanza . Un evento significativo che si è avvalso della collaborazione dello staff dirigenziale dello Scorza e del coordinamento della docente Rosanna Volpe. Il Programma Peses è diretto dal professore Carlo Cottarelli, ed ha proprio l'obiettivo di offrire agli studenti delle scuole secondarie l’ opportunità di confrontarsi con protagonisti ed esperti della scena politica economica italiana, fornendo una possibilità d'informazione, educazione e trasmissione di concetti valoriali ai giovani.

“ Io dico ai giovani non siate sudditi ma siate cittadini, parte attiva di questa società, partecipate per l’affermazione dei vostri diritti ma contestualmente dei propri doveri” ha detto Luciana Lamorgese agli studenti cosentini.

“L’ incompetenza è destinata a fallire, perché porta alla mediocrità, non accontentatevi, la mediocrità vi rende sudditi e non cittadini. Il futuro è vostro, credo che la scuola ha un ruolo davvero importante per farvi diventare cittadini dalle scelte attive”.

Altro punto toccato nel convegno quello della cultura dei valori come visione etica necessaria per assolvere la propria missione costituzionale , attraverso una cultura basata sull’interesse per l’altro , attraverso elementi valoriali che devono costituire la bussola del comportamento sociale insieme ai Principi della fedeltà nel senso di costanza di azioni e coerenza e mantenimento di una promessa e lealtà come schiettezza, onestà intellettuale e rispetto delle regole.