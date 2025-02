Cadono i sospetti sull’indiziato della sparatoria, l’uomo s’è dichiarato estraneo ai fatti: tesi confermata anche dalla vittima

Non è stato lui a sparare. L’uomo indiziato per il ferimento, a colpi di pistola, del titolare del negozio di sigarette elettroniche in viale Trieste, s’è presentato in Questura e ha dichiarato d’essere estraneo ai fatti. Una tesi, la sua, che sarebbe stata confermata anche dalla vittima, che nei tratti somatici dell’uomo non avrebbe ravvisato alcuna somiglianza col suo aggressore.

Si potrebbe dire che l’indagine – alla quale concorreranno in buona parte e per quel ch’è possibile i refrain delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private – è ancora a un punto morto. Nell’immediatezza del fatto –nonostante lo stato confusionale del negoziante e benché non vi fossero testimoni oculari – il caso sembrava quasi risolto. Qualcuno, lì, nelle vicinanze aveva parlato di un uomo e una donna, di una lite, e poi di un’auto (con a bordo un uomo e una donna) partita via a una certa velocità. Poi il buio... Tutte le ipotesi sono deflagrate.