Doveva essere ai domiciliari ma si trovava in strada con madre e sorella, arrestato 19enne a Cosenza per evasione

Nella serata dello scorso 3 febbraio, personale in servizio presso la Squadra Mobile, unitamente a personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha tratto in arresto un uomo di 19 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona e avviso orale in atto, per il reato di evasione.

In particolare, su segnalazione della Sala Operativa, gli agenti della Squadra Mobile, liberi dal servizio, unitamente a personale della Squadra Volante di questa Questura, diretta dal Questore della Provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, rintracciavano in strada il ragazzo segnalato, già noto a questi Uffici, unitamente alla madre ed alla sorella.

Il soggetto fermato e identificato dagli operatori, da accertamenti esperiti, risultava sottoposto agli arresti domiciliari e contestuale affidamento terapeutico presso una comunità da cui risultava evaso.

Per i fatti sopra esposti, veniva tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la medesima struttura, in attesa di giudizio.