Rapina il titolare di un negozio di Corigliano Calabro, arrestato un 44enne

Per i fatti sopra esposti, il soggetto veniva tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, tradotto in carcere, in attesa di giudizio, laddove, a seguito di udienza di convalida dell’arresto, avvenuta in data 03.02.2025, veniva confermata la misura cautelare della custodia in carcere.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.