Sanità, scoppia il caso vestizione-svestizione: i sindacati diffidano l'Asp di Cosenza

Nuova tensione tra i sindacati e l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza. Le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e Nursing Up hanno inviato una formale diffida alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria dell'ASP, denunciando il mancato pagamento dei tempi di vestizione e svestizione dei lavoratori del comparto sanitario.

L'accordo sindacale, firmato mesi fa e previsto dal CCNL Sanità 2016/2019, avrebbe dovuto garantire il riconoscimento economico di questi tempi lavorativi, con il pagamento da effettuarsi entro il 31 dicembre scorso. Tuttavia, secondo quanto riportato dalle organizzazioni sindacali, l'ASP non ha ancora rispettato gli impegni presi.

ACCORDI DISATTESI E RISCHI DI DANNI ERARIALI

Oltre alla mancata erogazione dei compensi per la vestizione e svestizione, i sindacati denunciano altre gravi inadempienze da parte dell'ASP di Cosenza. Tra queste, il mancato avvio delle procedure concorsuali per gli incarichi, nonostante la definizione del relativo regolamento. Al contrario, l'azienda sanitaria continuerebbe ad assegnare incarichi di responsabilità in modo fiduciario, esponendosi a potenziali richieste di riconoscimento economico e a conseguenti danni erariali.