Paura a Cassano Ionio, anziano investito sulle strisce pedonali: trasportato in ospedale

Si stava recando, come di consueto ogni pomeriggio, al centro anziani "Il Campanile" per trascorrere qualche ora in compagnia. Ma il sole del tramonto, del tardo pomeriggio, ha trasformato azioni consuete in un epilogo poco piacevole, quando un’auto ha impattato C.V di 88 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali facendolo rovinosamente rotolare sull'asfalto. L’episodio è avvenuto nell’area compresa tra Via Maroncelli e Corso Laura Serra, provocando preoccupazione tra i residenti e i pedoni lì vicino allertati dal botto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’investitore, un uomo alla guida di una Citroen C3, procedeva a bassa velocità in direzione del centro abitato. Tuttavia, nel momento dell’impatto, un improvviso abbagliamento dovuto ai raggi del sole avrebbe temporaneamente compromesso la sua visione, impedendogli di evitare la collisione.

Il conducente, resosi conto immediatamente della gravità dell’accaduto, ha frenato e si è fermato prontamente per prestare soccorso al pedone colpito. I soccorritori del 118 sono giunti in breve tempo sul luogo dell’incidente, prestando le prime cure all’anziano ferito, il quale, fortunatamente, è rimasto vigile e cosciente sin da subito. Successivamente, per accertamenti più approfonditi e per monitorare il suo stato di salute, il paziente è stato trasferito all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Sul posto, per chiarire le dinamiche della collisione, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cassano. Gli inquirenti hanno acquisito la deposizione del conducente, il quale è stato invitato in caserma per approfondimenti volti a valutare se le condizioni di luce e altri fattori ambientali possano essere riconducibili alla causazione dell’incidente.