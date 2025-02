Montalto Uffugo, non regge il freno a mano e il furgone si sgancia: morto schiacciato un 41 enne

E’ morto schiacciato da un furgono il 41 enne, Alessandro Guerra, di Settimo di Montalto Uffugo. Erano circa le ore 15 di questo pomeriggio, quando per cause ancora in corso di accertamento il freno a mano di un furgone, parcheggiato in via Malagodi, a Montalto Scalo, si è sganciato travolgendo e schiacciando la vittima che era sul posto intendo a svolgere dei lavori di trasloco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo, una squadra dei vigili del fuoco che ancora stanno procedendo con la rimozione del mezzo che ha travolto il giovane. Sul posto, inoltre, i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Purtroppo per Alessandro Guerra non c’è stato nulla da fare se non accertarne il decesso.