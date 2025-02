I tifosi del Cosenza piangono Salvatore Iaccino, il "volo dell'uccello" che ha segnato la curva rossoblù

La città di Cosenza è in lutto per la morte di Salvatore Iaccino, storico ultrà rossoblù e autentico beniamino dei tifosi cosentini. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità sportiva e non solo, poiché Iaccino non era semplicemente un sostenitore della squadra, ma una figura simbolica per la curva e per tutta la tifoseria.

Conosciuto per il suo rituale, che lo vedeva protagonista in curva durante ogni partita, Iaccino aveva un legame speciale con i tifosi. Il suo gesto, che riproduceva il volo di un uccello, è diventato una tradizione che veniva costantemente richiesto dagli altri sostenitori. "Uccello vola" era il coro che accompagnava il suo rituale, un inno che risuonava nella curva come un atto di devozione alla squadra e alla passione che Salvatore trasmetteva con il suo comportamento.

Quello che rendeva speciale il "volo dell'uccello" di Iaccino non era solo il gesto in sé, ma il significato profondo che racchiudeva: la libertà di esprimere l'amore incondizionato per la propria squadra e la voglia di creare un legame indissolubile tra i tifosi e la squadra del cuore. Ogni volta che Iaccino alzava le braccia, simulando il volo, il suo gesto diventava un simbolo di unità e di fervore, un'espressione della passione che univa tutti i presenti allo stadio.