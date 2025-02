Cosenza, al via la campagna nazionale “C’è Posto per Te” per favorire l’occupazione

Il 26 e il 27 febbraio parte da Cosenza, da Piazza dei Bruzi, la campagna nazionale «C'è Posto per Te», promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, con un’attenzione particolare a giovani e donne, spesso «distanti» dal mercato del lavoro. Un Truck itinerante dei Servizi al lavoro girerà l’Italia per fare conoscere le opportunità di formazione e occupazione che molto spesso non vengono colte.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Regione Calabria, della Fondazione Consulenti del Lavoro e di Confcommercio, Cna, Confartigianato e Indeed. La conferenza stampa di apertura della prima tappa, in programma alle 10.30 del 26 febbraio a Piazza dei Bruzi, vedrà gli interventi di Paola Nicastro, Presidente e AD di Sviluppo Lavoro Italia; Massimo Temussi, Direttore Generale del Ministero del Lavoro per le Politiche Attive; Giovanni Calabrese, Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Calabria, ed il saluto del sindaco di Cosenza, Franz Caruso. «C'è Posto per Te» - afferma Paola Nicastro - nasce con l'obiettivo di fornire uno spaccato sulle opportunità che il Ministero del Lavoro, le Regioni e le aziende offrono a chi è alla ricerca di lavoro, a chi vuole migliorare le proprie competenze ed a chi vorrebbe specializzarsi in un settore specifico e non conosce le opportunità esistenti. Abbiamo deciso di avviare un vero e proprio tour nelle città italiane per avvicinare e coinvolgere tutti coloro che per varie ragioni sono distanti dal mercato del lavoro.