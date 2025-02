Sanità a Castrovillari, linee telematiche lente al Centro di prenotazioni

Linee telematiche lente e non perfettamente fruibili dalle unità operative. Associazioni di volontariato, infatti, chiedono il potenziamento del Centro Unico di Prenotazione che, e questo la Direzione Generale dell’Asp di Cosenza, ha promesso di potenziare con un ulteriore operatore. Per Avis, Avo, Amici del Cuore, Medici Cattolici, Associazione Famiglie Disabili e Solidarietà e Partecipazione è opportuno chiarire che «i maggiori problemi del Cup non sono quelli dell’organico – che pure ci sono – bensì di un collegamento telematico capriccioso e incostante che, con eccessiva frequenza, blocca completamente le operazioni, con imprevedibili ed estenuanti attese dei malcapitati utenti».

E dato che di collegamenti informatici si parla, le associazioni che operano all'interno del presidio di Castrovillari segnalano una situazione ancora peggiore, che riguarda, in pratica, tutte le Unità Operative dell’ospedale spoke di Castrovillari, con ricadute di disagi assai gravi per i pazienti interni ed esterni che all’ospedale si rivolgono.