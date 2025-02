San Lucido, guardia medica senza luce e al freddo

«Il nostro paese non merita di essere trattato così». Parole forti quelle usate dal gruppo di minoranza “Avanti San Lucido” per esprimere tutto il dissenso nei confronti dell’esecutivo De Tommaso.

«La comunità - recita la nota firmata da Provenzano e Ambrosi - non merita di essere amministrata in questo modo: strade sparse di buche, illuminazione mancante in molte zone, scarsità di acqua nelle case, il persistere del transito di mezzi pesanti e altri problemi che riguardano scuole e famiglie con soggetti fragili. Da ultimo ciò che è accaduto di recente con il presidio di guardia medica. Un servizio fondamentale soprattutto per coloro che non hanno un medico di base disponibile h24. Da troppo tempo la guardia medica è in una situazione di grave difficoltà. È priva di luce, senza riscaldamento e non ha la possibilità di conservare i farmaci come dovrebbe. Le condizioni di lavoro per i medici e il personale sanitario sono durissime. Se non funziona come dovrebbe la colpa è da ricercare in chi amministra, vale a dire coloro i quali dovrebbero assicurare che tutto funzioni. Eppure - prosegue il documento - troppo spesso sentiamo dire che è “colpa” della mancanza di personale o che “non ci sono risorse”. Oltre a questo ogni giorno riceviamo segnalazioni per l’acqua che non arriva sempre nelle case, le scuole che non sono in sicurezza».