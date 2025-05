Corigliano Rossano, dubbi sui servizi a corredo del nuovo ospedale di Insiti

A Insiti procedono a ritmo serrato i lavori del nuovo ospedale della Sibaritide dove le maestranze lavorano senza soste per raggiungere l’obiettivo di consegna della grande struttura sanitaria entro i termini prefissati dell’ottobre del 2026, se le opere di coronamento (fogne, acqua ecc.), ma essenziali per il funzionamento, saranno ultimate e rese funzionali. Un compito assunto, quello di completare l’opera sanitaria, che, a partire dal project manager dell’azienda costruttrice, Ing. Domenico Petrone, sarà mantenuto.

Non a caso in occasione della Festa di Liberazione il tecnico attraverso i social ha inteso evidenziare l’impegno di tutto il personale che lavora con abnegazione per «raggiungere un obiettivo importante che va nella direzione di garantire un futuro di progresso al territorio che per decenni è stato vittima del non progresso. Così come con la Liberazione – ha sottolineato – ci si è sollevati dopo le macerie, per noi di Corigliano Rossano il 25 Aprile ha un significato ancora più profondo: siamo qui a lavorare per costruire dopo le macerie».

