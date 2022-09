A Paola apre il... “Salotto della felicità”: in programmi eventi sul benessere psicologico

Al via gli incontri d’autunno presso il “Salotto della felicità”. Nello studio di psicologia e psicoterapia della dottoressa Simona Nigro si terranno incontri formativi ed informativi che toccheranno tutte le dimensioni di cui essere consapevoli per un benessere psicologico.

Dalla presentazione di libri (il 15 ottobre) con il maestro Alberto La Neve con la sua opera “La luna blu” - reading musicale) alle tematiche più rilevanti di questo momento storico come lo stato di fatto dei vaccini contro il Covid ed i risvolti psicologici di cui sarà relatore il dottor Ernesto Trotta evento che si terrà venerdì prossimo (30 settembre). E ancora una session live dello yoga (7 ottobre) della risata, pratica sempre più utilizzata nel mondo occidentale per ridurre lo stress e la conseguente ansia a cura della dottoressa Francesca Catera. In ultimo per il 25 ottobre l’argomento attuale della manipolazione mentale con la massima esperta sull’argomento dottoressa Lorita Tinelli fondatrice del Cesap (Centro studi sugli abusi psicologici) con sede in Puglia. Gli incontri (gratuiti, con prenotazione del posto) con inizio alle 19 si rivolgono a tutte le fasce d’età e fanno fede a quella inclusività che connota la mission del “Salotto della felicità” che è anche centro clinico dell’Istituto per lo studio delle psicoterapie e sede di tirocinio ore e post laurea.

© Riproduzione riservata