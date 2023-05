Maggio dei Libri, a Paola molto attivo il Centro Unla

Nell’ambito delle manifestazioni previste per il Maggio dei Libri 2023, il Centro Unla di Paola in collaborazione con il Leo Club Tirrenum-Guardia Piemontese ha organizzato una serie di eventi e incontri culturali che vedranno protagonisti alcuni giovanissimi emergenti scrittori calabresi.

La campagna del Maggio dei Libri è promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura. La manifestazione, alla quale il Centro Unla di Paola aderisce da anni organizzando incontri e seminari con autori e scrittori di livello nazionale, avrà luogo in tutte le città d’Italia dal 23 aprile al 31 maggio 2023.

Gli incontri si terranno presso Sala Consiliare del Comune di Paola che ha patrocinato la manifestazione.

Nel dettaglio: sabato 13 maggio, Giuseppe Cozza che coordinerà i lavori della manifestazione intervisterà Francesco Pio Mazza, autore del libro di poesie “L’amore, il mare e l’infinito”; sabato 20 maggio sarà la volta di Giovanni Rovito, autore del saggio “Ricomincia da te”. Chiuderà la manifestazione sabato 27 maggio Lida Michela Carullo, autrice del romanzo “Miss Brooks”.

Il reading sarà curato da Angelo Adduci, Christian Mattia Cozza e Emanuele Novello mentre gli accompagnamenti musicali saranno eseguiti da Karol Maiorano.

Tutti gli incontri avranno inizio a partire dalle 18.

Ai saluti del Sindaco della città, Giovanni Politano, e dell’Assessore alla cultura, Maria Pia Serranò, seguiranno quelli di Caterina Provenzano, Dirigente regionale dell’Unlq Calabria e del Centro Unla di Paola e del Presidente del Leo Club Tirrenum di Guardia Piemontese, Francesco D’Amato.

