Cosenza, siglato un protocollo di intesa tra la Provincia e l'associazione culturale Polimnia

Nei giorni scorsi nel palazzo della Provincia di Cosenza, il presidente Rosaria Succurro assieme al presidente dell’associazione culturale Polimnia, Luigia Pastore hanno siglato – in rappresentanza dei rispettivi organi istituzionali ed associazioni di promozione culturale - un protocollo d’intesa, nonché un patto di collaborazione tra le parti, così da valorizzare in sinergia il prezioso patrimonio artistico e culturale del territorio cosentino e calabrese, attraverso la diffusione della cultura musicale a sostegno del turismo culturale. Presenti all’incontro anche la VicePresidente Annamaria Odoardi, il Segretario Lucio Sconza, la Tesoriera Rosaria Guzzo, Matteo Fiorentino del consiglio direttivo e il Segretario Generale dell’Ente dott.Alfonso Rende. Le rispettive parti, sin da subito, hanno dimostrato particolare entusiasmo e volontà di sostenere lo sviluppo e le potenzialità del territorio mediante azioni congiunte e, quindi, promuovere manifestazioni culturali che possano costituire un efficace veicolo attrattivo. La presidente Succurro, con la determinazione e la particolare sensibilità ai temi culturali che la contraddistinguono, complimentandosi per l’importante contributo culturale proposto nei progetti di Polimnia, ha rinnovato la piena disponibilità ad ogni forma di collaborazione.

Partirà il 14 giugno il primo evento della rassegna promossa dall’associazione. Il concerto propone virtuosistiche fantasie delle più note opere verdiane, interpretate dal Trio Mèlos. La rassegna, cofinanziata dalla Regione Calabria, intende promuovere la conoscenza del Sipario storico custodito nel Teatro Rendano ed è finalizzata al restauro conservativo del prezioso manufatto.