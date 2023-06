Cosenza, la realtà aumentata irrompe nel Mab e le opere entrano nello smartphone

La città continua ad aprirsi ai turisti che arrivano in questa parte di Calabria non solo per il caldo africano o per le spiagge della provincia reclamizzate sui social. Tedeschi, americani, giapponesi, ma anche tanti siciliani, napoletani, toscani, laziali e milanesi, sbarcano ogni giorno qui per scoprire una città in movimento, una Cosenza che sta cambiando volto senza dimenticarsi della sua nobile storia. Gli ospiti sono avidi di cultura, di arte, di architettura. Vanno alla scoperta del centro storico e vogliono visitare il museo all’aperto di corso Mazzini, uno dei brand di successo che sta rafforzando l’immagine della città. Per questo, Palazzo dei Bruzi ha deciso di portare il Mab in giro per il mondo virtuale semplicemente grazie ad una applicazione del telefonino. Un sistema che si combina con un codice stampato su una normalissima cartolina postale e che consente d’apprezzare le opere del museo, in ogni dettaglio.