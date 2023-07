Franco Mollo e Ottavio Serra docenti emeriti, festa grande al Liceo Scientifico “Scorza”

Il Liceo Scientifico “Scorza” ha festeggiato il suo 75. compleanno. Questa ricorrenza è testimonianza di una storia ormai lunga e decisamente importante, che ha avuto protagonisti docenti che con la loro professionalità, passione e amore per l’insegnamento, hanno formato intere generazioni di studenti creando un legame fortissimo che supera le barriere del tempo e dello spazio.

Il Collegio dei docenti, su proposta del dirigente scolastico Aldo Trecroci, ha voluto premiare quelli che, anche dopo il loro pensionamento, hanno contribuito, in forma assolutamente gratuita e volontaria, alla crescita scientifica e culturale della Scuola. Seguendo questi criteri sono stati individuati il prof. Ottavio Serra e il prof. Franco Mollo quali docenti emeriti e, in occasione dell’ultimo Collegio dei docenti 2022-2023, si è tenuta la cerimonia di conferimento dell’importante e doveroso riconoscimento. Il Collegio dei docenti si è riproposto di valutare anche il riconoscimento di docente emerito alla memoria essendo questi insegnanti ormai scomparsi da diversi anni. Importante la presenza a questa cerimonia di Riccardo Barberi e Marilena Cerzoso, membri del Cts del Liceo. Il primo, consigliere privilegiato e autorevole per il corso di astrofisica e Tecnologie Spaziali avviato quest’anno nel Liceo in collaborazione con l’Unical e il Dipartimento di Fisica in particolare.

È stata data la targa di docente emerito del Liceo “Scorza” al professore Ottavio Serra, un genio calabrese della matematica e della fisica, e al docente di fisica Franco Mollo, che ha portato la scienza nel cuore dei giovani grazie al Laboratorio di raggi cosmici, nell’ambito del progetto in collaborazione con il Centro Ricerche “Enrico Fermi” di Roma, e al suo impegno profuso negli anni, facendo mantenere rapporti internazionali tra lo “Scorza” e altre scuole d’Europa. Una cerimonia di valore quindi a cui hanno partecipato anche gli ex prèsidi del Liceo cosentino, Mario Nardi e Rodolfo Luciani. Salutati inoltre i docenti che vanno in pensione quest’anno e che hanno donato al Liceo cultura, umanità, spirito di sacrificio, amore. Sono Mario Cardillo, Patrizia Trimarchi, Rosanna Bacci, Milena Cortese, Aniello Punzo.