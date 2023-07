Castrolibero, entra nel vivo la rassegna "Chi è di Scena": attesi Gianluca Guidi, Emanuela Aureli e Paolo Conticini

Oggi all’anfiteatro "V. Tieri" di Castrolibero, nell'ambito della rassegna estiva "Chi è di Scena", spettacolo alle 21.30 con Gianluca Guidi con “Sinatra the man & his music” l’uomo e la sua musica dal Jazz allo swing racconto in prosa e musica. Gli appuntamenti del mese di luglio si concluderanno il 28 al “V. Tieri” alle ore 21.30 con Emanuela Aureli in “Mamma ho perso l’Aureli I!”. L'1 agosto è in programma alle 21.30 all’anfiteatro “V. Tieri” lo spettacolo di Paolo Conticini in “La prima Volta”.

Riecco anche "Su il sipario"

Sei appuntamenti con il teatro amatoriale a Castrolibero nell'ambito della decima edizione di "Su il sipario", la rassegna di teatro amatoriale che, come da tradizione, si svolge all'anfiteatro "V. Tieri". Una rassegna che è iniziata il 17 luglio scorso e che si protrarrà fino al 6 settembre con sei spettacoli teatrali:

"A Portulana";

"Il Papocchio"

"Di nuovo amici"

"Ohi... chi Natale "Il Sogno""

"Due amici mbrugliuni"

"Miseria e Nobiltà"