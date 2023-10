Il commissario Mascherpa “disegnato” dal cosentino Scornaienchi approda al Lucca Comics

Anche quest’anno fra i protagonisti di Lucca Comics & Games ci sarà anche il commissario Mascherpa, con Fuoco di Natale, sesto volume della fortunata graphic novel edita da Polizia moderna, rivista ufficiale della Polizia di Stato, con la sceneggiatura di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e i disegni di Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e della scuderia Bonelli. Come da tradizione consolidata da cinque anni a questa parte e, grazie alla collaborazione della Questura di Lucca, il nuovo volume del poliziotto di Diamante verrà presentato in occasione dell’inaugurazione della rassegna, domani 1 novembre, anche attraverso un gioco di ruolo ispirato alle indagini del commissario Mascherpa. Il lancio avverrà alle ore 12.00 alla presenza del questore di Lucca, Dario Sallustio, presso il corner di Poliziamoderna. L’"area game" di Mascherpa e il corner di Polizia moderna rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per far giocare i visitatori e promuovere oltre all’ultimo volume, anche gli altri libri della serie. Gli introiti delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.