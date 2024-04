Torna Primavera dei Teatri a Castrovillari: in scena si cambia il mondo!

Rinnovarsi, cambiare pelle, mantenendo però ben chiare alcune delle peculiarità che negli anni ne hanno fatto un appuntamento imprescindibile per la nuova drammaturgia, punto focale della stagione dei Festival italiani, ancor più importante perché si svolge a sud, in Calabria, nella consapevolezza che l’arte può e deve non solo dialogare col territorio ma trasformarlo. Perché è quello che fa, ormai da XXIV edizioni, Primavera dei Teatri. «Abbiamo scelto di rimetterci in discussione, per indagare un modo diverso di agire e intendere il nostro ruolo e la nostra funzione – spiegano Saverio La Ruina, Dario De Luca e Settimio Pisano, direttori artistici del Festival, anime della compagnia Scena Verticale – Primavera dei Teatri non è solo un evento: è un catalizzatore di cambiamento per il territorio e la comunità, una scommessa sul potere trasformativo dell’arte». Sarà una Primavera lunga e densa di appuntamenti che, dal 23 maggio sino al 2 giugno, con ben 55 eventi tra teatro, danza, musica, performance, residenze workshop e mostre, animeranno Castrovillari di artisti, nazionali e internazionali, pubblico, critici, addetti ai lavori.

«La principale novità di quest’anno è PRIMA – annunciano i direttori artistici – esperimento di piattaforma internazionale che nasce con l’obiettivo di contribuire al percorso creativo di giovani artisti operanti nell’ambito della danza e della performance. Nel corso di cinque giorni si potrà assistere ad alcune creazioni ancora in divenire, realizzate anche grazie alle residenze offerte dal festival e raggruppate nella sezione Open Studios e ai lavori ultimati di artisti e artiste nazionali e internazionali all’interno della sezione Programmazione. Contestualmente abbiamo rafforzato l’anima consueta di Primavera, con l’obiettivo puntato sulla nuova drammaturgia e un programma che investe molto sulla nuova generazione di autori e autrici alle prese con la complessità e le criticità della società contemporanea. Il progetto di questa edizione è frutto di un lavoro curatoriale complesso e articolato, fatto di visioni, studio, confronti in giro per l’Europa, per dare un senso e una profondità diversa alla ritrovata identità multidisciplinare del festival».