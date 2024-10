A Cosenza il “Giallo & Noir festival”, misteri tra fiction e realtà

“Whodunit?”. A questa ricerca del “Chi è stato?” iniziata dai grandi investigatori della detective story si ispira il "Giallo & Noir Festival” previsto a Cosenza, al palazzo della Provincia, i prossimi 25 e 26 ottobre 2024. Appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere e per una edizione che porterà in Calabria ospiti importanti ed un programma ricchissimo.

Chi è stato? Sarà riferito agli autori, “colpevoli” di aver regalato ai lettori protagonisti indimenticabili che creano dipendenza letteraria, e ancora a chi ha risolto un mistero o scovato il colpevole e a chi ha commesso un crimine. Dalla deduzione e acume degli investigatori dilettanti o istituzionali fino al progresso che ha permesso l’uso di metodi di indagine scientifica che portano alla soluzione di un caso, gli ospiti del festival con le loro opere e con riferimenti a maestri del genere a cui si sono ispirati o a cui hanno dedicato le loro letture o i loro omaggi letterari saranno al centro di un talk-interrogatorio che ripercorrerà la loro formazione e anche la storia del genere giallo all’italiana.

Dai libri polizieschi definiti Gialli per il colore di copertina scelto dalla casa editrice Mondadori a partire dal 1929, passando per il ventennio fascista con il ministero della cultura popolare che emana la disposizione richiedente la presenza di autori italiani in ogni collana di narrativa, fino ai De Marchi, De Angelis, Varaldi, Mastriani, D’Errico ed oggi ai Camilleri, De Giovanni, Manzini, Genisi. Da queste considerazioni e dalla storicità, Cosenza si inserisce come la prima città del Sud ad avere organizzato un festival dedicato al genere più letto negli ultimi trent’anni. Con le edizioni del 2012, 2013 e 2018 la città dei Bruzi ha accolto scrittori, giornalisti e attori che hanno portato le loro professionalità in una kermesse che ha puntato a offrire al territorio momenti di cultura e svago e che ha puntato alla promozione alla lettura con il coinvolgimento di studenti. Così sarà anche nella nuova edizione delle prossime settimane.

“La promozione del territorio attraverso l’invito alla lettura e il coinvolgimento di eccellenze artistiche calabresi e non renderà i giorni del festival lo spazio adatto per unire svago a cultura”, assicurano dall’Istituto “Lux Solis”, organizzatore dell'evento. Il Festival è ideato da Cristina Marra e Andrea Napoli. La Direzione artistica è di Cristina Marra. Direttore marketing Andrea Napoli. Ufficio stampa: Francesco Mannarino. Gestione Social:Magenta Comunicazione & Marketing. Gli ospiti? Fausto Vitaliano, Valentina de Poli, Vito Bruschini, Paolo di Giannantonio, Alessandro Maurizi, Giancarlo Piacci, Gabriella Genisi solo per citarne alcuni.