Cosenza, la Camera di Commercio punta sulla digitalizzazione

Uno strumento innovativo. La Camera di Commercio, guidata da Klaus Algieri, ha attivato il suo “Punto Impresa Digitale” nel 2017. Da allora ha fornito assistenza sui temi della digitalizzazione all’intero territorio provinciale erogando contributi alle imprese per l’acquisto di beni e servizi in innovazione, realizzando più di 50 iniziative di formazione che hanno visto la partecipazione di oltre 3.000 imprese. L’ente camerale ha risposto alle esigenze degli imprenditori cosentini con consulenze dedicate e monitorando il grado di digitalizzazione delle imprese e della popolazione. Ed è proprio sul monitoraggio delle competenze digitali, che la Camera è la prima in Italia per numerosità di report “Digital Skill Voyager” raccolti a partire dal 2020, anno in cui lo strumento è stato reso disponibile.

Il “Digital Skill Voyager” è un test online per misurare le conoscenze digitali di studenti, lavoratori, imprenditori e manager e, più in generale, uno strumento di misurazione per valorizzare le competenze digitali sul mercato del lavoro. Si tratta di uno tra gli strumenti di valutazione offerti dalla rete PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio d’Italia – nodi nevralgici del Network nazionale Impresa 4.0 previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

