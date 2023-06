L'economista Federico Carli ispira il Rotary Club Cosenza Nord con "Il Coraggio delle Idee"

L'aria era carica di aspettativa al Rotary Club Cosenza Nord per la visita del professore Federico Carli, noto esperto di economia.

La sua relazione, dal titolo: "Il Coraggio delle Idee: Il Futuro dell'Economia Italiana. I Giovani, tra la Ragione e il Cuore”, ha catturato l'attenzione di tutti i presenti.

La serata è stata caratterizzata dal calore e dall'entusiasmo dei soci, degli amici e degli ospiti riuniti per celebrare un anno rotariano di successi sotto la guida di Alfredo Sguglio, il più giovane presidente nella storia dell’illustre club calabrese. La presenza del governatore del Distretto 2102, Gianni Policastri, ha ulteriormente sottolineato l'importanza della serata.

La palpabile energia ha testimoniato dell’impegno, della dedizione di tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del Rotary Club Cosenza Nord.

L’intervento del professore Federico Carli ha aperto la serata.

Con la sua eloquenza e la sua profonda conoscenza dell’argomento, il noto esperto di economia, ha affrontato con passione e competenza il panorama economico italiano. Un viaggio emozionante tra la storia, il presente, le sfide e le opportunità che il futuro riserva ai giovani.

Carli ha posto l’accento sull'importanza di unire la ragione ad una visione, evidenziando il coraggio necessario per trasformare le idee in azioni concrete.

Le sue parole hanno suscitato riflessioni profonde e stimolato il dibattito tra gli ospiti.

Carli ha invitato i presenti a spiegare ai giovani che è fondamentale maturare una visione chiara e netta del loro futuro; come pure è importante fornire loro le competenze necessarie per affrontare le sfide dell'era moderna. Ha ragionato sull'importanza di abbracciare l'innovazione e di incoraggiare l'audacia nella ricerca di nuove soluzioni per stimolare la crescita economica.

Al termine dell'intervento, il presidente Sguglio ha preso la parola per esprimere la sua gratitudine a Carli e, di seguito, per celebrare insieme i successi del Rotary Club Cosenza Nord, conseguiti durante il brillante anno rotariano trascorso sotto la sua guida.

Ha consegnato riconoscimenti e menzioni d'onore ai soci e agli amici che si sono distinti nel servizio, rimarcando l'importanza dell'impegno e della solidarietà per il bene della comunità.

L'atmosfera di gratitudine, di gioia, ha pervaso la sala, con applausi scroscianti a testimoniare l'apprezzamento per coloro che hanno dimostrato un impegno straordinario a supporto del Club.

La cerimonia di premiazione è stata un momento suggestivo, in cui sono state consegnate le onorificenze, le menzioni d’onore del Presidente e due Paul Harris Fellowship (la più alta onorificenza istituita dal Rotary), consegnate quest’anno ai soci Angelo Macelletti e Valeria Quintieri.

L'evento si è concluso con la consapevolezza che il Rotary Club Cosenza Nord continua a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere idee nuove, coraggiose, lasciandosi illuminare da uomini del calibro del professor Carli.

Una serata indimenticabile che, quanto meno, ha lasciato un seme di ispirazione nei presenti. L’augurio è che cresca e prosperi rigoglioso.