Vacanze, a Cosenza è già cominciato l’assalto ai lidi. Sold out ad agosto nonostante i... costi

Da giorni, ormai, giugno si è lasciato alle spalle quella scia cupa, imprevedibile e inattesa di un clima fuori stagione che ha ritardato l’inizio del caldo. Il sole, però, ha rimesso le cose a posto e, all’improvviso, è scoppiata l’estate. Il primo fine settimana ha riportato la gente al mare, con lidi tornati a riempirsi come negli anni d’oro. E per oggi e domani è previsto il pienone con ombrelloni e sdraio esauriti sin da questa mattina. Sono le prove di quello che accadrà poi tra luglio e agosto, i mesi tradizionalmente ad alta densità di presenze. Le previsioni degli esperti, dopo la falsa partenza delle prime due settimane di giugno, adesso grondano d’ottimismo e descrivono l’onda di piena che in agosto porterà al sold out sulle spiagge del Cosentino.

La narrazione della vacanza al mare parte dall’ultima settimana di giugno che fiorisce questa mattina e non sarà in saldo proprio per una domanda in aumento rispetto allo scorso anno. Una settimana che in molti hanno scelto di trascorrere al mare scegliendo una sistemazione più o meno economica. Le quotazioni, naturalmente, variano a seconda delle esigenze. Sul canone incidono diversi fattori come: i posti-letto (più ce ne sono e più si paga), la tipologia della casa (villetta o appartamento), le dimensioni dell'immobile (il numero dei vani), le condizioni strutturali e, naturalmente, la vicinanza alla spiaggia (il “vista mare” vale molto di più di un anonimo condominio seminascosto nell’arcipelago urbano). Sul Tirreno, a Scalea, una sistemazione in hotel per due persone costa tra 735 e 1.207 euro. In B&b si sale fino a 1.305 euro in media mentre per un appartamento ne occorrono 700. A Diamante, il B&b varia tra 319 e 609 euro mentre la camera di hotel può costare tra 323 e 1.187 euro. E l’appartamento si trova anche a 650 euro. L’ultima settimana di giugno per due persone in hotel a Cetraro costa tra 423 e 598 euro mentre in agriturismo si spende in media 500 euro. A Paola, invece, il costo della casa varia tra 515 e 657 euro mentre il B&b viaggia sui 400 euro. Più alti i prezzi ad Amantea con B6B a 555 euro e appartamento a 615 euro. L’hotel? Si va da 615 a 922 euro.

