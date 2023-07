Saldi a Cosenza, su Corso Mazzini e corsa all'affare: "C'è più gente e voglia di comprare"

Prima settimana di saldi estivi in archivio anche a Cosenza. Siamo stati nel capoluogo di provincia bruzio dove, nonostante le temperature alte e l'afa di questi giorni, si respira un clima vivace in centro per ciò che concerne il commercio e la corsa agli affari. Tanta gente in giro (anche turisti) su Corso Mazzini e molti negozi affollati con tanta gente in fila alla cassa. E l'umore di una Cosenza viva lo riscontriamo anche negli intervistati con tanti che ai nostri microfoni ci raccontano di una città con tanto movimento. I negozianti sono contenti e il periodo pandemico sembra essere davvero alle spalle. Ora c'è l'inflazione e il caro prezzi che incide nelle tasche anche dei calabresi, ma Cosenza sembra rispondere bene, al netto di qualcuno che, per svariate e variegate ragioni, si ritrova ancora con il freno a mano tirato. Ma nel complesso Cosenza ha risposto bene: "C'è più voglia e serenità - raccontano alcuni negozianti - c'è tanta gente in giro e lo percepiamo". "I cosentini - afferma un'altra commerciante - si stanno facendo il guardaroba nuova. Passeggiano, acquistano e noi non possiamo che essere contenti".