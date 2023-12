Rende, in arrivo 600mila euro in più per creare imprese innovative

Prima il centro sull'autismo. Ed ora la determina dirigenziale, di qualche giorno fa, che segue le indicazioni della triade commissariale sui fondi di Agenda Urbana. In questi caso la notizia è doppia: da 1 milione di euro stanziati si passa ad 1 milione e 600mila euro per realizzare, in tempi rapidissimi la creazione/attrazione, dell’Innovation Hub For Change, di imprese innovative, presso l'ex Crai di Rende.

Di cosa si tratta? Una factory sulla sostenibilità, in buona sostanza. Uno spazio di co-working dove, chi ne farà richiesta potrà lavorare anche in sinergia con le altre realtà presenti". I precedenti amministratori, attraverso i fondi Agenda Urbana, avevano previsto la realizzazione di un modello di città intelligente, creativa e sostenibile, in linea con le moderne tecnologie e con adeguate modalità di comunicazione, che s’incentrano sugli obiettivi di smart city e Agenda urbana europea, abbracciando una visione complessiva di città del futuro che orienti i cittadini e le cittadine verso un’effettiva dimensione innovativa. «L’obiettivo è quello di realizzare una ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’immobile dell’ex Crai per la realizzazione dell’Innovation Hub For Change.

