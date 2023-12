59esimo Oscar di bilancio di Ferpi: la Camera di commercio di Cosenza tra i 3 finalisti in Italia

Si è tenuta, ieri 15 dicembre, a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana, la cerimonia di premiazione del 59-esimo Oscar di bilancio, organizzato da FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche italiane, Borsa Italiana e Università Bocconi per promuovere la cultura della trasparenza e della sostenibilità, il valore condiviso della rendicontazione.

La Giuria, presieduta dal Rettore dell’Università Bocconi, Prof. Billari, esaminati i bilanci delle imprese e delle istituzioni partecipanti, ha dichiarato finalisti e vincitori per ciascuna delle 14 categorie del 59-esimo Oscar del bilancio (grandi imprese quotate, grandi imprese non quotate, medie e piccole imprese quotate, medie e piccole imprese non quotate, imprese finanziarie, società benefit, istituzioni pubbliche e associazioni di rappresentanza, fondazioni di erogazione, imprese sociali e associazioni non profit, premio speciale della comunicazione, premio speciale della dichiarazione non finanziaria, premio speciale dell’integrated reporting, premio speciale della Generazione Z).

La Camera di Commercio di Cosenza è risultata fra i tre finalisti del premio per la categoria Istituzioni pubbliche e associazioni di rappresentanza, poi vinto dal Comune di Bologna.

Il Presidente della Camera, Klaus Algieri, ha espresso la sua soddisfazione perché “essere arrivati fra i finalisti dell’Oscar del Bilancio costituisce un riconoscimento terzo e qualificato per il modo in cui la Camera di Commercio di Cosenza rendiconta i risultati della sua azione, per la sua trasparenza e, soprattutto, per come fa sistema con i suoi stakeholder per produrre valore condiviso per le imprese, che rappresenta, e il territorio. Un riconoscimento che si aggiunge agli altri ottenuti dalla Camera e che mutano il vecchio racconto stereotipato del Mezzogiorno: lo sviluppo economico passa attraverso la consapevolezza di un Sud di opportunità, competizione ed eccellenza.”