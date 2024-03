Energia, il ministro Pichetto a Cosenza: le Comunità energetiche rinnovabili sono una rivoluzione con protagonisti i territori

Le Cer (comunità energetiche rinnovabili) «sono una vera e propria rivoluzione nel panorama energetico nazionale, con i territori protagonisti. È un’azione importante verso l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra e per la produzione di energia pulita». Lo ha detto Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo in videocollegamento all’evento 'InsiemEnergia' di Cosenza, seconda tappa del tour con cui il ministero, Gestore dei servizi energetici e Unioncamere stanno promuovendo la novità incentivanti delle Comunità energetiche rinnovabili. Il nuovo meccanismo per accelerare la diffusione delle Cer sul territorio, spiega un comunicato del Mase, «prevede un contributo a fondo perduto, riservato alle realtà nei comuni sotto i cinquemila abitanti, cui si può cumulare un incentivo in tariffa, rivolto quest’ultimo a tutto il territorio nazionale».

«Tra le tasse quella più iniqua è la bolletta, perché l’aumento in bolletta colpisce soprattutto le famiglie più deboli economicamente e quindi pensare a poter costruire delle comunità energetiche all’interno delle quali è possibile l’utilizzo dell’energia elettrica a famiglie che altrimenti dovrebbero pagarla a prezzi che negli ultimi anni hanno subito incrementi significativi, è decisamente positivo». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, intervenendo in collegamento alla Camera di Commercio a Cosenza, nel corso dell’iniziativa «InsiemEnergia» del ministero dell’Ambiente, che punta a diffondere nei prossimi mesi le novità del decreto di incentivazione delle Cer, per far conoscere le opportunità per comunità, imprese, territori e associazioni. " Le comunità energetiche - ha aggiunto - possono realizzarle anche le istituzioni, i Comuni, riducendo la spesa per gli edifici pubblici. Per questo, come Regione stiamo pensando di sviluppare una comunità energetica nella Cittadella e stiamo approfondendo la possibilità di realizzare una Cer anche negli ospedali pubblici».