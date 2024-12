Processi “trasferiti” da Cosenza, la questione approda in Municipio

Una scelta di campo. L’amministrazione bruzia e il consiglio comunale si schierano al fianco degli avvocati e in difesa della sede giudiziaria. Una sede “declassata” dalle decisioni assunte in direzione del trasferimento dei maxiprocessi “Reset” e “Recovery” nelle aule bunker di Castrovillari e di Catania.

La volontà di assumere una posizione precisa da parte delle istituzioni locali viene definita dagli avvocati cosentini una «svolta storica». È vero. La situazione determinatasi ha imposto alla politica d’intervenire dopo le tante sollecitazioni giunte in queste dì settimane dagli ambienti forensi. La questione della “transumanza” giudiziaria diventa un problema collettivo e come tale troverà ospitalità in occasione del prossimo consiglio municipale previsto per venerdì.

Ma ecco cosa scrivono i penalisti. «Il Sindaco della città, l’avvocato Franz Caruso, dopo aver recepito l’invito della Camera penale e dunque aver scritto una lettera al Ministro della Giustizia lamentando il trasferimento del processo Reset nell’aula bunker di Castrovillari, ha fatto ancora altro.