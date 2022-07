Paola, la bimba di madre ucraina e papà italiano che parteciperà allo Zecchino d'Oro

Per Olga Gorgone è iniziata una favola. Sarà tra i 17 bambini selezionati dalla commissione dello Zecchino D’Oro. Olga è nata da padre italiano e mamma ucraina e vive da anni a Paola dove è conosciuta per le sue doti canore. Olga ha appena sei anni e canterà Zanzara assieme a Francesco Berretti di Genova e Diana Giorgicelli di Monza. Olga Gorgone frequenta l’Istituto delle suore domenicane, il prossimo anno si iscriverà alla prima elementare, sa già leggere e scrivere e come riferisce con orgoglio la mamma ha iniziato a cantare a due anni e mezzo. Ha seguito un percorso di preparazione musicale con Jessica Barone, educatrice e insegnante di canto che ha lavorato con lei i brani richiesti per la selezione, focalizzando il lavoro sulle doti espressive della piccola che nella sua tenera età vive il mondo artistico-musicale a 360 gradi.

