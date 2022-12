Capodanno a Cosenza, retromarcia di Caruso? Si parla di Mario Biondi e Irama

Da una parte la soddisfazione per avere ricevuto il finanziamento. Dall’altra il rammarico perché la somma stanziata forse poteva arrivare prima.

È diviso tra questi due sentimenti il sindaco, Franz Caruso, appresa la notizia secondo la quale la Regione pare abbia elargito al Comune 100mila euro per organizzare le iniziative di fine anno, compreso il concertone in piazza per la notte di San Silvestro. Una tradizione, in città, iniziata nel 2000 e proseguita negli anni, attraverso la presenza di artisti e cantautori di assoluto spessore musicale, tali da richiamare sempre il classico pubblico delle grandi occasioni. Questa volta, però, l’evento rischiava di saltare, al netto delle recenti edizioni contraddistinte dagli stop imposti dalla pandemia.

Lo stesso inquilino di Palazzo dei Bruzi, proprio ieri ha confermato la novità, quando a ridosso del Natale s’era lanciato in qualche polemica verso la Cittadella per la mancata attenzione all’indirizzo del capoluogo bruzio. Durante la conferenza stampa di venerdì scorso tenuta allo scopo di ringraziare commercianti e imprenditori per per aver concorso fattivamente alla realizzazione delle luminarie, Caruso infatti ha sottolineato: «Abbiamo constatato che alla solidarietà e vicinanza dimostrate con la donazione dell'albero di Natale da parte della Regione, non sia stato dato seguito alla programmazione che era stata annunciata la quale ci avrebbe consentito non solo di illuminare ancora di più la nostra città, ma soprattutto di organizzare un Capodanno che potesse essere un ulteriore segnale di speranza e di rilancio di una nuova vita per la nostra collettività».

Ieri, comunque, mostrava entusiasmo, il sindaco, spiegando come adesso scatterà la corsa contro il tempo. Già, in quanto bisognerà capire che tipo di concerto riuscirà ad organizzare l'amministrazione comunale a stretto giro di posta. Oggi dovrebbero tenersi degli incontri mirati con esperti del settore nella speranza di chiudere su un artista di caratura nazionale. Ad ogni modo il palco dovrebbe essere allestito in piazza dei Bruzi.

Difficile, al momento, azzardare delle ipotesi, anche se qualche indiscrezione è incominciata a circolare, senza, tuttavia, trovare conferma. È trapelato, per esempio, il nome di Mario Biondi e della sua band, come quello di Irama, ma occorrerà attendere almeno la giornata odierna per saperne di più. Certo è che i cosentini forse potranno tornare a brindare in piazza l’arrivo del nuovo anno.

© Riproduzione riservata