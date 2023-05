Paola, tantissimi fans al concerto dei "The Kolors" in Piazza IV Novembre

Successo a Paola, per il concerto dei "The Kolors" nella serata conclusiva dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola.

Tantissime le persone che si sono riversate nella centralissima Piazza IV Novembre per divertirsi sulle note del gruppo italiano composto dai cugini Antonio Stash Fiordispino e Alex Fiordispino, oltre al bassista Dario Iaculli. Momenti di buona musica ed entusiamo.

Premiata la scelta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Politano, e dal vicesindaco con delega al Turismo, Maria Pia Serranò, di puntare sui vincitori della quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, che per l'occasione - in anteprima assoluta - hanno lanciato il nuovo singolo dal titolo "Italdisco", un chiaro omaggio agli anni ottanta, scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da Stash, Zef e Starchild, che ha mandato in visibilio i fans presenti. Entusiasmo alle stelle, piano di sicurezza eccellente.

"Azzeccato il nuovo posizionamento del palco - spiega l'amministrazione - che ha coinvolto la piazza dando possibilità a tutti di poter assistere al concerto in sicurezza. Una serata perfetta che restituisce alla Calabria una città in grado di ospitare migliaia di presenze e proporre grandi eventi. Un trampolino di lancio importante in vista della stagione estiva che si preannuncia di assoluto spessore".

