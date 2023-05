Concorso Gustav Mahler, 2000 musicisti da tutto il mondo a Trebisacce

Giunto alla sua sesta edizione e prossimo all’evento di gala che ospiterà la premiazione dei vincitori, il Concorso Musicale Internazionale Gustav Mahler si conferma come uno degli eventi più importanti, sotto il profilo culturale, artistico e turistico, che la Calabria ospita e custodisce.

Ad organizzare e far crescere, anno dopo anno, questo prestigioso appuntamento, che afferma con forza che la musica è vita, è l’Accademia Musicale Gustav Mahler di Trebisacce diretta dal Maestro Francesco Martino. Impressionanti, come da consuetudine, i numeri di questa edizione: 5000 euro di montepremi, 14 le borse di studio già assegnate nella fase che precede la finale attribuite da grandi professionisti del settore che hanno formato 15 commissioni composte ognuna da 5 professori di musica.

Oltre 2000 partecipanti, tra cui gli alunni degli Istituti Comprensivi con indirizzo musicale (SMIM) e i Licei musicali, provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, si sono dati appuntamento dal 18 al 28 maggio a Trebisacce nel nome della musica, per confrontarsi, mettersi alla prova, raccontare la propria arte attraverso le note dello strumento più amato.

Ogni vincitore di sezione parteciperà alla competizione per il premio assoluto, nel corso di un evento che si preannuncia strabiliante e intenso, sotto il profilo della qualità musicale, anche grazie alla passione infusa in questa competizione dai giovani partecipanti. Domenica 28 maggio, dalle ore 18.30, l’Antica Fornace di Trebisacce ospiterà dunque tantissimi giovani musicisti, in formazione da camera e solisti.

