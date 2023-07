Tutto pronto a Cosenza per il concerto di Mr. Rain: le comunicazioni sulla viabilità

In occasione del concerto di Mr.Rain, in programma oggi (4 luglio), alle 21, sul palco dell’Arena Rendano, in piazza XV marzo, per l'apertura della rassegna “#Restartlivefest”, il Comando della Polizia Municipale, al fine di limitare i disagi agli utenti della strada e di tutelare al meglio la sicurezza stradale, ha modificato temporaneamente la vigente disciplina della circolazione sull’area interessata, adottando degli specifici provvedimenti viabilistici. In particolare, il provvedimento adottato dalla Polizia Municipale istituisce per martedì 4 luglio, dalle ore 14 alle ore 24, il divieto di sosta con rimozione:

- su Piazza XV Marzo, per tutta la sua estensione;

-su Via Antonio Spadafora, per tutta la sua estensione, fatta eccezione per i veicoli autorizzati;

- su Corso Telesio, da via A.Serra a Piazza XV Marzo (ambo i lati).

Inoltre, il provvedimento della Municipale istituisce, sempre per martedì 4 luglio, dalle ore 17,00 alle ore 24,00, il divieto di transito su:

- Piazza XV Marzo;

- su Via Antonio Spadafora , fatta eccezione per i veicoli autorizzati;

- su Corso Telesio, da via A.Serra a Piazza XV Marzo.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.