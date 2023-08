Cala il sipario sul cartellone estivo di San Lorenzo Bellizzi, pienone e applausi in ogni evento

L’estate del 2023 sarà ricordata come quella stagione in cui un piccolo borgo custodito tra il Pollino Orientale e l’Alto Ionio venne scoperto (e riscoperto) da coloro che scelgono di cercare nel proprio errare per il mondo la grazia innata in quella cultura dell’ospitalità capace di scaldare le anime e dare un valore al tempo rendendolo di qualità.

San Lorenzo Bellizzi, con il progetto La via del Pollino Orientale – S.L.B. Borgo Ospitale si è affermato come piccolo tempio, cittadino e rurale, dell’arte dell’accoglienza intesa come forza propulsiva di un turismo a misura d’uomo dove divertimento, intrattenimento e cultura suonano all’unisono una melodia capace di emozionare tutti e ciascuno in modo unico e diverso.

Un successo testimoniato da una costante e numerosa partecipazione a tutti gli eventi previsti dal cartellone, che hanno registrato migliaia di presenze rendendo il borgo ospitale una delle mete più interessanti e vissute dell’estate calabrese.

La Via del Pollino – San Lorenzo Borgo Ospitale, progetto finanziato a valere sul Fondo di sviluppo e coesione – FSC, Avviso Pubblico “Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi Calabria e il Potenziamento dell’Offerta Turistica e culturale”, promosso dalla Regione Calabria e organizzato dal Comune di San Lorenzo Bellizzi in collaborazione con Piano B che ha curato la realizzazione della parte immateriale, ha raccolto tre festival eterogenei (L’Estate Sanlorenzana 2023, con i suoi classici e amati appuntamenti consolidati, Pensa Tour, spin-off di Pensa Tu, il festival della scienza, Exit – Deviazioni in Arte e Musica, che ha unito il Trekking cittadino di Gaetano Sangineto e Lorenzo Gugliotti, a Teatro, Musica, Intrattenimento per bambini, enogastronomia e Cinema) pensati per offrire stimoli differenti a tutte le fasce d’età.

Le piazze del comune montano hanno ospitato artisti del calibro The Kolors, Giobbe Covatta, Uccio De Santis, Eman, Adriano Pappalardo, Fabio Curto, Paolo Presta, Antonio Grosso e Ciccio Nucera, Angelo Gallo e i suoi burattini, Dario De Luca, Sasà Calabrese, Daniele Moraca, Checco Pallone, Massimo Garritano, Santino Cardamone e tanti altri.

Importanti partnership hanno fatto da tela e cornice al progetto a partire da quella con AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Associazione di categoria nazionale che rappresenta chi per professione accompagna le persone in Natura), grazie alla quale ad ottobre partirà un corso di formazione promosso e sponsorizzato nell’ambito del progetto, iniziativa che delinea una dimensione fattiva attenta alla valorizzazione del territorio attraverso la declinazione in ambito lavorativo delle sue eccellenze, anche paesaggistiche e naturali.

Non da meno il contribuito di Rete Cinema Calabria con Fuori Campo 4 – Il Cinema in Festa, rassegna cinematografica itinerante che ha portato nel borgo la regista Vania Cauzillo con il documentario “Il mondo è troppo per me” facendo conoscere ai presenti la storia del musicista italiano Vittorio Camardese e dando nuovi spunti di riflessione sul connubio musica e cinema

San Lorenzo Bellizzi, la sua magia, l’incantesimo scritto sulle pietre dei monti che lo circondano e nell’aria tersa che si respira all’altitudine del Pollino Orientale ha conquistato con il progetto La Via del Pollino Orientale il cuore di migliaia di visitatori, grazie ad un progetto che ha saputo unire amore per il territorio e passione per un turismo di qualità, diventando un luogo del cuore, impossibile da dimenticare una volta scoperto!