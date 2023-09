“Domus Of Nimphes” nel Parco Archeologico di Pauciuri di Malvito il prossimo 9 settembre

Il 9 settembre 2023 arriva il “Domus Of Nimphes” nel Parco Archeologico di Pauciuri di Malvito.

L’evento, patrocinato dal comune di Malvito e organizzato dalla tribute band Syd Floyd con la collaborazione di KEventi, ha come scopo la valorizzazione del territorio e di ricreare un viaggio della musica dei Pink Floyd, dai primi periodi fino ai successi di fine anni 80’. La serata partirà dalle ore 19:00 con “Inquieto sostare" : Trio per suoni, danza e pittura con Alessandro Ratoci, Sabrina Giordano e Marco Cotroneo.



A seguire, “See Saw”: il viaggio nelle sonorità delle acid ballads dei primi Pink Floyd con Mirko Onofrio, Diego Tedesco e Gianluca Bennardo. In conclusione, “Syd Floyd” in concerto con Elisa Brown, per ripercorrere i più grandi successi della band inglese, raffigurati in “live painting’’ dall’artista Marco Cotroneo e le coreografie di Lia Molinaro.

Verrà allestito all’interno dell’area evento, un punto ristoro. Con la speranza di realizzare un evento di Vostro gradimento, Vi aspettiamo numerosi.