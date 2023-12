Successo per la prima edizione di "PostCard Music Tour" a Corigliano Rossano

“PostCard Music Tour”, il viaggio in Calabria tra musica e cultura si è concluso domenica 10 dicembre. L'evento itinerante calabrese è Ideato da Roka Produzioni, tra promozione del territorio e valorizzazione dei talenti musicali, con il patrocinio e il contributo della città di Corigliano Rossano. Il Cine Teatro Metropol di CoRo ha ospitato il Gran Galà Finale della prima edizione dell’evento impreziosito anche dal patrocinio delle città di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro, Isola di Capo Rizzuto, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e del Nuovo Imaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) una collecting fondata nel 2010 e gestita da artisti.

Alla serata conclusiva con ospite d'eccezione Cinzia Conso direttamente da The Voice Hungary - presentata da Francesca Ramunno - hanno preso parte in rappresentanza del Comune di Corigliano Rossano: il sindaco Flavio Stasi e l'assessore al turismo Costantino Argentino. Il primo cittadino si è complimentato per il successo ottenuto dagli organizzatori ed elogiato i talenti che si sono esibiti nel corso della serata. Spazio anche alle premiazioni, con un premio speciale consegnato da Katia Cannizzaro - direttrice organizzativa di Roka Produzioni - a Milena Marino dell'Odissea 2000: il parco acquatico più importante del sud Italia. Marino, nel ringraziare per il riconoscimento ricevuto, ha elogiato il lavoro svolto da Roka Produzioni ribadendo il proficuo e sincero rapporto instaurato nel corso degli anni.

La gara

Sul palco si sono esibiti i migliori artisti emergenti selezionati nelle tappe del PostCard Music Tour. Ad ascoltare i brani, una giuria d'eccezione composta da Enzo De Carlo, patron del Cantagiro;Fabio Ingrosso, docente di presenza scenica al CPM Institute di Milano; Giorgio Sprovieri, song writer Roka Produzioni; Damiano Giordano, influencer; Gianluca Marino, stylist; Roberto Cannizzaro, project manager di Roka Produzioni e Marcello Balestra, discografico e direttore artistico del PostCard Music. Quest'ultimo è stato, inoltre, protagonista di un momento particolarmente emozionante. Sul palco, Balestra ha reso omaggio a Lucio Dalla, accompagnato alla chitarra da Andrea Ionadi.

I vincitori

Al termine della serata sono stati annunciati i vincitori della prima edizione del contest. Ad aggiudicarsi il Premio miglior presenza scenica (consegnato da Fabio Ingrosso) è stata Jessica Scuteri di Isola di Capo Rizzuto. Il Premio della Critica è andato a Fragile, giovane artista di Lamezia Terme. Terzo classificata Giulia De Grandi di Corigliano Rossano, che ha ottenuto un contratto discografico dal valore di 5mila euro. In seconda posizione, invece, Alfonso Capria di Crotone che ha ottenuto un contratto discografico da 10mila euro. Infine, la prima classificata è risultata Erica Calcagno di Catanzaro che si è aggiudicata un contratto discografico dal valore di 15mila euro.

“L’evento POSTCARD MUSIC TOUR è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.