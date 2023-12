Cassano Allo Ionio, il concertone di Capodanno sarà con i Boomdabash

Saranno i Boomdabash a dare il benvenuto al nuovo anno di Cassano Sibari. «Anche quest’anno – ha spiegato il sindaco Papasso insieme a tutta l’amministrazione comunale – ritornano i sorrisi in piazza per dire ancora di più “no”, in un periodo così difficile come ci dimostrano le cronache quotidiane, ai soprusi, alle discriminazioni e, in particolare, alle violenze sulle donne. Noi quest’anno andiamo in piazza per dire che uniti, nel nome della solidarietà, si vince. E non è un caso che la scelta di quest’anno sia ricaduta sul gruppo salentino spesso impegnato anche dal punto di vista sociale. I Boomdabash da sempre prestano attenzione alle battaglie sociali schierandosi al fianco dei più deboli, della povera gente, di chi è vittima di ingiustizie e abusi perché la musica deve essere veicolo di cambiamento, rivoluzione, denuncia sociale. Proprio come cerchiamo di fare noi ogni giorno nel nostro agire amministrativo».

La formazione

Biggie Bash e Payà alle voci. Ad affiancarli, al giradischi e al campionatore, Blazon e Mr. Ketra. Il gruppo salentino non ha bisogno di presentazioni. I Boomdabash hanno trovato il modo di unire dancehall, reggae, rap e pop per produrre una serie di hit, soprattutto estive, che li hanno resi tra i gruppi più famosi e sempre in testa alle classifiche. Tra queste: “Mambo Salentino” e “Karaoke” con Alessandra Amoroso (rispettivamente 2019 e 2020); “Per un milione” (sempre 2019); “Mohicani” con Baby K e “Fantastica” con Rocco Hunt (nel 2021), “Tropicana” con Annalisa e “Heaven” con gli Eiffel 65 (2022), e infine, in questo 2023 che stiamo per salutare, “Lambada” con Paola e Chiara.

I primi dettagli del concerto

L'evento, che si svolgerà come da tradizione in piazza Municipio, sarà realizzato dal Comune della cittadina ionica. Gli artisti, saranno sul palco insieme ad altre band e dj che allieteranno tutta la notte cassanese a partire dalle ore 00:30.

Le dichiarazioni

«Nelle prossime ore – ha concluso il sindaco Papasso – pubblicheremo tutto il programma dettagliato. Intanto auguro Buon Natale e Buone Feste a tutti i miei cittadini che, dopo il successo di Tananai dello scorso anno, aspettavano con ansia il nome della nuova band per il concertone. Cassano dimostra di non essere da meno rispetto a Cosenza e a Corigliano-Rossano. Il successo di pubblico avuto a tutti i nostri eventi, in particolare a quelli estivi, dimostra che la città – e in particolare Sibari – sono tornati ad essere punto di riferimento della movida dell’intera Fascia Jonica e su questa linea vogliamo continuare perché portare gente con gli eventi significa portare nuova liquidità alle attività commerciali del territorio».

«Ringrazio – ha detto in conclusione Papasso – la giunta e i consiglieri comunali, gli uffici, i dirigenti, i dipendenti dell’ente e tutti coloro che si stanno prodigando anche in questi giorni di festività per organizzare al meglio questa grande festa di fine anno. Un ringraziamento, infine, va ad Esse Concerti, che si occupa della produzione, organizzazione e allestimento di eventi, concerti e spettacoli dal vivo e ci sta seguendo in questa avventura insieme all’ingegnere Mario Innocenzo Rummolo, responsabile della sicurezza».