La Big Band dell'Unical funziona, applausi a scena aperta per il concerto prenatalizio diretto dal maestro Gennaro Bruno

Un vuoto sonoro che è stato riempito. Eccome se è stato riempito. Inizia con... la nota giusta l'avventura della Big Band dell'Università della Calabria diretta dal maestro Gennaro Bruno. Gli spettatori del Teatro Auditorium dell'Unical, per una sera, sono stati catturati dalle atmosfere jazz e swing del nuovissimo complesso che può contare al suo interno su studenti, docenti e dipendenti dell'Ateneo. Una sfida intrigante, perché l'Università della Calabria si è affidata a un maestro del calibro di Gennaro Bruno, già docente del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. Alla presenza, tra gli altri, del rettore Nicola Leone, del direttore del Cams (Centro arte, musica e spettacolo), Francesco Raniolo, e del direttore del Tau, Fabio Vincenzi, la Big Band si è esibita proponendo un repertorio molto gradevole per gli amanti del ritmo e dei virtuosismi. Applausi a scena aperta per le due ugole - Francesca Olìa e Sara Guglielmelli - scelte per impreziosire un ensemble già di per sé ben assortito: Francesco Falcone (sax tenore), Mirko Catavero (sax tenore), Giovanni Console (sax contralto), Stefano Ferrari (sax contralto), Lorenzo Santelli (sax baritono), Ciroberto Caputo (tromba), Flaminio Marino (tromba), Alessia Morrone (tromba), Paolo Viscardi (tromba), Francesco Gagliardi (trombone), Giuseppe Pedace (trombone), Cristian Arlia (trombone), Faustino La Nocara (eufonio), Giovanni Brunetti (pianoforte), Nicola Ramacciati (basso elettrico), Jacopo Settino (contrabasso), Marco Arnieri (chitarra), Antonio Pancaro (batteria), Giuseppe Cutuli (batteria e percussioni). Otto i brani scelti per la serata inaugurale (The lady is the a Tramp; Four;

On the Sunny side of the street; Nostalgia in time square; Orange colored Sky; Take the "A" train; Groove merchant; Birdland), preceduti dall'esibizione del Paolo Viscardi Gipsy Trio (Paolo Viscardi - chitarra solista, Francesco Greco - chitarra ritmica, Antonio Veltri - contrabasso).

L'Unical Big Band e il maestro Bruno si pongono l’obiettivo di far nascere una formazione dinamica e in continua trasformazione, attraverso lo studio e la ricerca, promuovendo così la nascita di nuovi talenti. Farlo all'interno di un ateneo come quello calabrese, riuscendo a coinvolgere tutte le sue componenti, rappresenta una bella scommessa. Che dalle prime note sembra già... vincente.