Capodanno a Cosenza: prima il brindisi a mezzanotte, poi all’una il concerto di Giorgia

Il nome di Giorgia ha entusiasmato subito la piazza cosentina, prima ancora che la presenza della cantante romana in riva al Crati per il concertone di Capodanno venisse ufficializzata dall’amministrazione comunale.

E adesso è tutto pronto per la magica notte di San Silvestro, costata all’esecutivo Caruso, sembra, qualcosa come 335mila euro, molti di più rispetto ai 185 preventivati all’inizio. Cifra comprensiva non soltanto del cachet artistico, quanto anche dell’allestimento del palco, dell’attività di promozione e animazione, della vigilanza e quant’altro. E non è mancata qualche polemica in merito.

Continua la tradizione del brindisi per l’arrivo del nuovo anno al cospetto di artisti dal curriculum altisonante, con Giorgia che rientra pienamente in questa cornice dal sapore prelibato, capace di attirare sempre il pubblico delle grandi occasioni.

