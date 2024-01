Il cosentino Giorgio Dodaro “Xaid” e il campano Giuseppe Santangelo contro gli stereotipi: nasce “Sud Italia”

Il brano si chiama “Sud Italia” ed è una canzone che, con l’unione del dialetto calabrese e quello napoletano, vuole andare contro gli stereotipi del Sud, vuole far aprire gli occhi al resto dell’Italia su quello che il Meridione è realmente. Il tutto usando una canzone di stampo moderno per attirare anche i ragazzi ma senza i soliti brutti temi delle canzoni moderne.

A comporla è Giorgio Dodaro (in arte Xaid), giovani artista di Cosenza che da poco ha iniziato a farsi sentire su tik tok con canzoni interamente in dialetto Calabrese, insieme a Giuseppe Santangelo (in arte Bad17), artista di Secondigliano emergente nella scena napoletana.