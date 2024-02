Un artista cosentino in tour con Renato Zero, Antonio Granato sarà uno dei vocalist di “Autoritratto”

Tra meno di un mese il popolo dei “sorcini” si scatenerà, a caccia dell'ultimo biglietto disponibile per assicurarsi un posto proprio là, dove i cuori degli appassionati palpitano più forte. Perché dal 2 marzo tornerà a esibirsi Renato Zero, con il suo tour “Autoritratto”: due tappe (Roma e Firenze), per un totale di 14 appuntamenti. E al seguito dello straordinario cantante ci sarà anche l'artista di San Giovanni in Fiore, Antonio Granato. Farà parte del gruppo di vocalist che, proprio come in occasione dell'ultimo tour di Zero, impreziosirà il coro. Oltre alla duratura collaborazione con il mostro sacro della musica italiana, il cantante florense sta proseguendo quelle con altri artisti del cinema e della canzone nazionale. Prossimamente, inoltre, Granato parteciperà al premio Mia Martini 2024 - Next Music Awards e Festival di Gaggiano.

Le date del Tour “Autoritratto”

Renato Zero e il coro di cui farà parte anche il cosentino Granato si esibiranno il 2-3-5-6-9-10 marzo al “Nelson Mandela Forum” di Firenze e, successivamente, al Palazzetto dello Sport di Roma (13-14-16-17-20-21-23-24).